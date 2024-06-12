Угорщина домовилася з НАТО не підтримувати допомогу Україні, але не блокуватиме її

Угорщина обіцяє не блокувати рішень НАТО щодо допомоги Україні. При цьому Альянс погодився не залучати Будапешт до такої підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Сьогодні, 12 червня, відбулася зустріч генсека НАТО Єнса Столтенберга та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо подальшої взаємодії Будапешта та Альянсу. Зокрема, це стосувалося допомоги Україні.
Орбан заявив, що позиція Угорщини щодо війни в Україні відрізняється від позиції більшості держав НАТО. Він пообіцяв, що Будапешт не буде блокувати допомогу Україні. Як сказав Орбан, Угорщина залишається "лояльним" членом НАТО.
Столтенберг зі свого боку заявив, що у НАТО приймають рішення Угорщини щодо "неучасті" в зусиллях НАТО щодо України.
Генеральний секретар погодився гарантувати, що Угорщині не доведеться брати участь у поглибленні підтримки України з боку Альянсу.
Зазначимо, що Угорщина не підтримує вступ України до НАТО та ЄС. Крім того, угорська влада робить неоднозначні заяви щодо війни Росії проти України. Будапешт не надав Україні військової допомоги, а також, за повідомленнями ЗМІ, заборонив транзит зброї через територію країни.
Нещодавно Угорщина заблокувала резолюцію Ради Європи щодо української формули миру, бо нібито не була врахована позиція Росії.
Також угорський прем'єр Віктор Орбан заявляв, що його країна перегляне своє членство в НАТО через допомогу Україні.
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