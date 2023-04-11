Угорщина домовилась з "Газпромом" про продовження поставок газу

"Однак, доки питання енергопостачання є фізичним, а не політичним чи ідеологічним, подобається нам це чи ні, Росія і співпраця з нею залишатимуться вирішальними для енергетичної безпеки Угорщини", - заявив Сіярто.

За словами міністра, безперебійні поставки російського газу є нібито важливими для Угорщини. Він відзначив, що відповідно до домовленості, Будапешт матиме змогу закуповувати більше газу, ніж передбачено довгостроковим контрактом, у разі необхідності.

Друга угода розширила можливості для Угорщини щодо сплачування частини ціни, що перевищує 150 євро, незалежно від поточної ціни на газ, на умовах відстрочки.

Також Сіярто додав, що також була досягнута домовленість про постачання нафти через українсько-угорський кордон.

"Для того, щоб зберегти транзит через Україну, угорська компанія MOL розраховуватиметься за транзит безпосередньо з українським оператором трубопровідної мережі", - пише видання.