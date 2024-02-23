Угорщина блокує заяву країн ЄС до другої річниці війни в Україні, - ЗМІ

"Наразі Угорщина блокує спільну заяву ЄС з приводу другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - повідомив він.

За його словами, найімовірніше, очікується спільна заява трьох голів інститутів ЄС (рада, комісія, парламент).

Скандальна позиція Орбана

Угорщина продовжує вести активні торговельні та дипломатичні відносини з Росією, незважаючи на повномасштабну війну в Україні. При цьому Будапешт відмовляється від військової допомоги нашій країні.

Прем'єр Віктор Орбан уже неодноразово блокував введення санкцій проти Росії, а також допомогу Україні від Євросоюзу.

Нещодавно стало відомо, що Угорщина заблокувала 13 пакет санкцій ЄС проти Росії.

Проте все ж таки ЄС вдалося запровадити пакет санкцій до другої річниці вторгнення РФ в Україні.

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