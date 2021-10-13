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Уголовная ответственность за подписку на Telegram-канал: МВД Беларуси опубликовало постановление

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Минск, Среда 13 октября 2021 14:30
Уголовная ответственность за подписку на Telegram-канал: МВД Беларуси опубликовало постановление Фото: в Беларуси ввели уголовную ответственность для подписчиков телеграм-каналов (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Белорусское МВД планирует привлекать граждан к уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы и чаты, признанные в республике экстремистскими. Ранее подписка на признанные экстремистскими чаты и каналы расценивалась как административное правонарушение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Главного управления министерства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией страны.

В МВД заявили, что документ позволяет им признать группы в мессенджерах и социальных сетях незарегистрированными группами граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность.

Им грозит максимальное наказание до 7 лет свободы, заявили в ведомстве.

В феврале ГУБОПиК заявлял, что подписка на признанные экстремистскими чаты и каналы может расцениваться как административное правонарушение. Тогда несколько опрошенных изданием "Наша нива" адвокатов заявили, что это невозможно по действующим законам.

Отметим, большая часть каналов, признанных судами в стране экстремистскими, принадлежит оппозиции.

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