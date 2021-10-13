Кримінальна відповідальність за підписку на Telegram-канал: МВС Білорусі опублікувало постанову

Білоруське МВС планує залучати громадян до кримінальної відповідальності за підписку на телеграм-канали і чати, визнані в республіці екстремістськими. Раніше підписка на визнані екстремістськими чати і канали розцінювалася як адміністративне правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на повідомлення Головного управління Міністерства по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією країни.

У МВС заявили, що документ дозволяє їм визнати групи в месенджерах і соціальних мережах незареєстрованими групами громадян, які здійснюють екстремістську діяльність.

Їм загрожує максимальне покарання до 7 років волі, заявили у відомстві.

У лютому відомство заявляло, що підписка на визнані екстремістськими чати і канали може розцінюватися як адміністративне правопорушення. Тоді кілька опитаних виданням "Наша ніва" адвокатів заявили, що це неможливо за діючими законами.

Зазначимо, велика частина каналів, визнаних судами в країні екстремістськими, належить опозиції.