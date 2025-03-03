Угоду про корисні копалини буде підписано, - Фіцпатрік після розмови з Єрмаком

Член палати представників Конгресу США поінформував, що у нього відбулася розмова один на один з Єрмаком. Сторони обговорили угоду щодо корисних копалин і зазначили, що вона буде підписана.

"Ми на 100% повертаємо цей поїзд на рейки. Цю мінеральну угоду буде підписано в короткі строки, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами й Україною, і яке в кінцевому підсумку і природно призведе до допомоги у сфері безпеки" - написав Фіцпатрік.

Він додав, що Європі також доведеться активізуватися і "виконати свою частину роботи", і для цього у них будуть мандати.

У свою чергу керівник ОП Андрій Єрмак підтвердив розмову з республіканцем і теж зазначив, що обом країнам потрібне економічне партнерство.

"Обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", - поінформував він.