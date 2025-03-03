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Соглашение о полезных ископаемых будет подписано, - Фицпатрик после разговора с Ермаком

Понедельник 03 марта 2025 23:54
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Соглашение о полезных ископаемых будет подписано, - Фицпатрик после разговора с Ермаком Фото: глава ОП Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Соглашение о полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки. Между Украиной и США есть взаимопонимание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в соцсети Х республиканца Брайана Фицпатрика и Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Член палаты представителей Конгресса США проинформировал, что у него состоялся разговор один на один с Ермаком. Стороны обсудили соглашение по полезным ископаемым и отметили, что оно будет подписано.

"Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это минеральное соглашение будет подписано в короткие сроки, что приведет к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной, и которое в конечном итоге и естественно приведет к помощи в сфере безопасности" - написал Фицпатрик.

Он добавил, что Европе также придется активизироваться и "выполнить свою часть работы", и для этого у них будут мандаты.

В свою очередь руководитель ОП Андрей Ермак подтвердил разговор с республиканцем и тоже отметил, что обеим странам нужно экономическое партнерство.

"Обсуждали вопросы движения к справедливому миру и Соглашение о минералах с США. Нам нужно экономическое партнерство, обеим нашим странам. Есть взаимопонимание, движемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств", - проинформировал он.

Напомним, что соглашение о мирных ископаемых должно было быть подписано в пятницу, 28 февраля. Однако из-за ссоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, церемония подписания была отменена, а украинский лидер в свою очередь досрочно покинул Белый дом.

Подробнее о том, как произошла ссора и какие последствия она может иметь - читайте в материале РБК-Украина.

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