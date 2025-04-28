Угода стала рівноправною. Зеленський поділився деталями економічного партнерства з США

За словами Зеленського, сьогодні українські урядовці доповіли йому щодо угоди з США. Зокрема, доповідали представники України в перемовинах зі Сполученими Штатами Америки.

"Документ став значно сильнішим - рівноправним - і може стати вигідним для обох наших народів: і для України, і для Америки. Я хочу подякувати передусім нашим командам", - розповів Зеленський.

Угода про надра

У лютому цього року Україна та США планували підписати рамкову угоду про співпрацю в галузі рідкісноземельних ресурсів. Однак через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, який виник під час їхньої зустрічі у Білому домі 28 березня, домовленості досягти не вдалося. Після цього Вашингтон направив Києву оновлений проєкт угоди щодо видобутку корисних копалин.

Нещодавно США передали Україні нову версію документа, а сторони провели технічну онлайн-зустріч для обговорення умов співпраці.