Соглашение стало равноправным. Зеленский поделился деталями экономического партнерства с США

По словам Зеленского, сегодня украинские чиновники доложили ему о соглашении с США. В частности, докладывали представители Украины в переговорах с Соединенными Штатами Америки.

"Документ стал значительно сильнее - равноправным - и может стать выгодным для обоих наших народов: и для Украины, и для Америки. Я хочу поблагодарить прежде всего наши команды", - рассказал Зеленский.

Соглашение о недрах

В феврале этого года Украина и США планировали подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных ресурсов. Однако из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который возник во время их встречи в Белом доме 28 марта, договоренности достичь не удалось. После этого Вашингтон направил Киеву обновленный проект соглашения по добыче полезных ископаемых.

Недавно США передали Украине новую версию документа, а стороны провели техническую онлайн-встречу для обсуждения условий сотрудничества.