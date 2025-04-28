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Соглашение стало равноправным. Зеленский поделился деталями экономического партнерства с США

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, что новое соглашение с Соединенными Штатами Америки стало "сильнее" и "равноправным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

По словам Зеленского, сегодня украинские чиновники доложили ему о соглашении с США. В частности, докладывали представители Украины в переговорах с Соединенными Штатами Америки.

"Документ стал значительно сильнее - равноправным - и может стать выгодным для обоих наших народов: и для Украины, и для Америки. Я хочу поблагодарить прежде всего наши команды", - рассказал Зеленский.

Соглашение о недрах

В феврале этого года Украина и США планировали подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных ресурсов. Однако из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который возник во время их встречи в Белом доме 28 марта, договоренности достичь не удалось. После этого Вашингтон направил Киеву обновленный проект соглашения по добыче полезных ископаемых.

Недавно США передали Украине новую версию документа, а стороны провели техническую онлайн-встречу для обсуждения условий сотрудничества.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Киев уже сформулировал свою позицию относительно будущего соглашения и готовит делегацию для переговоров в Вашингтоне. На подготовку соглашения Украина выделила 2,8 миллиона долларов.

Также на днях Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно подписать соглашение по редкоземельным металлам.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиРедкоземельные металлы в Украине