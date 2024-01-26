Угода щодо фінансування допомоги Україні у Сенаті США під загрозою, - The Guardian

"Ми перебуваємо в критичному моменті, і ми повинні докласти всіх зусиль, щоб зробити це (ухвали рішення - ред.). І якщо ми не зможемо цього зробити, тоді ми перейдемо до плану Б. Принаймні наразі все ще робляться спроби досягти рішення, яке б задовольнило багатьох республіканців", - розповів журналістам другий республіканець у Сенаті Джон Тун.

Зазначається, що нездатність укласти угоду матиме глобальні наслідки. Як попереджає Пентагон, українські солдати на фронті ризикують залишитися без боєприпасів.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що "майбутнє війни в Україні" і "безпека західної демократії" залежать від того, чи досягне Конгрес угоди.

За інформацією ЗМІ, лідер меншості в Сенаті США Мітч Макконнелл сказав республіканцям на приватній зустрічі, що "час і політична воля для ухвалення двопартійної угоди про кордон закінчуються, а республіканці не повинні підривати наміри Трампа зосередити свою кампанію в Білому домі на питаннях імміграції".

Водночас Макконнелл підкреслив свою прихильність до угоди про кордон і допомоги Україні під час республіканського обіду в четвер, 25 січня.

Проблеми з фінансуванням США допомоги Україні

Нагадаємо, за останні кілька місяців у Палаті представників і Сенаті Конгресу США розгорілася "політична війна" між демократами та республіканцями через законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні та іншим союзникам.

Ще у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт, що передбачає виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми на Україну пропонувалося виділити 61,3 млрд доларів, а на Ізраїль - 14,3 млрд доларів.

Однак 6 грудня республіканці заблокували початок дебатів щодо законопроєкту в Сенаті.

Також повідомлялося, що 12 січня в Білому домі заявили, що фіндопомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового пакета фінансування.