Угода щодо держборгу США не знизить можливості допомагати Україні, - Білий дім

"Не думаю", - сказала Янг, коли її запитали, чи не очікує вона, що угода якось вплине на здатність адміністрації отримати більше фінансування для України.

Як зауважує Bloomberg, ця заява буде приємною новиною для президента Володимира Зеленського та союзників США в Європі на тлі побоювань, що боргова боротьба в США може уповільнити чи зупинити потік зброї, боєприпасів та високотехнологічної допомоги для українських сил. Компромісний захід, який зараз проходить через Конгрес, збільшить витрати на оборону на 3,3%.

Будь-яка додаткова військова допомога проходитиме через Конгрес як додатковий захід, який не підпадатиме під обмеження угоди на федеральні витрати, сказав чиновник на умовах анонімності.

Поки що неясно, чи може Білий дім звернутися до Конгресу за додатковим фінансуванням України, і якщо так, то колись. У грудні президент Джо Байден підписав закон про пакет допомоги Україні на суму 45 млрд доларів у рамках законопроекту про витрати на кінець року. Чиновники адміністрації заявили, що мають надати достатньо грошей, щоби протриматися до кінця цього фінансового року у вересні.

За даними Держдепартаменту, з початку російського вторгнення в лютому 2022 року США надали допомогу в галузі безпеки на суму 36,9 млрд. доларів.

Угода щодо держборгу

Угода, підготовлена за посередництва президента Джо Байдена та спікера палати представників Кевіна Маккарті і спрямована на підвищення стелі держборгу США у розмірі 31,4 трлн доларів та досягнення нового скорочення федеральних витрат, голосуватиметься у Палаті представників Конгресу США 31 травня.

Проходження Палати представників відправить законопроект до Сенату, зазначає Reuters. Цей захід вимагає схвалення Конгресу до 5 червня, коли міністерство фінансів може закінчити кошти для виплати боргів вперше в історії США.

Якщо міністерство фінансів не зможе покрити всі свої платежі або якщо воно буде змушене віддавати пріоритет платежам, це може спричинити економічний хаос у США та світовій економіці.

Байден і Маккарті передбачили, що вони наберуть достатньо голосів, щоб ухвалити 99-сторінковий законопроект до останнього терміну 5 червня.

Скорочення витрат

Закон скоротить витрати, порівняно з його поточними прогнозами, на 1,5 трильйона доларів протягом 10 років, починаючи з 2024 року. Бюджетне управління Конгресу також заявило, що цей захід, якщо його буде прийнято як закон, знизить відсотки за державним боргом на 188 мільярдів доларів.

Маккарті назвав законопроект "найконсервативнішою угодою, яку ми коли-небудь укладали".

Директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг, яка була одним із провідних переговорників Байдена, закликала Конгрес ухвалити законопроект.

"Я хочу внести ясність: ця угода є компромісом, а це означає, що ніхто не отримує всього, чого він хоче, і доводиться робити важкий вибір", - сказав Янг на прес-конференції.

Голосування в Сенаті може розтягнутися до вихідних, якщо законодавці у цій палаті спробують уповільнити його проходження.

Законопроект призупинить обмеження боргу США до 1 січня 2025 року, що дозволить Байдену та законодавцям відкласти політично ризиковане питання до президентських виборів у листопаді 2024 року.

Закон також обмежить деякі державні витрати протягом наступних двох років, прискорить процес видачі дозволів на деякі енергетичні проекти, поверне невикористані кошти на COVID-19 та запровадить робочі вимоги до програм продовольчої допомоги для деяких бідних американців.

Ще одна перемога республіканців полягає в тому, що частину фінансування буде переведено з Податкової служби, хоча Білий дім заявляє, що це не має підривати податкового законодавства.

Байден може вказати на успіхи. Угода залишає ініціативи з інфраструктури та закони про екологічно чисту енергію значною мірою недоторканими, а скорочення витрат та інші вимоги набагато менше, ніж хотіли республіканці.

Республіканці стверджують, що різке скорочення витрат необхідне для стримування зростання державного боргу, що становить 31,4 трильйона доларів, що приблизно дорівнює річному обсягу виробництва економіки.