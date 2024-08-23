Угода про припинення вогню в Газі "вже не за горами", - спецпредставник США в ООН
Угода про припинення вогню в Газі та звільнення заручників "тепер вже не за горами".
Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Спецпредставник США закликала членів Ради Безпеки чинити тиск на палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС, щоб воно прийняло проміжну пропозицію, погоджену з Ізраїлем.
Вона зазначила, що пропозиція висунута минулого тижня США, Катаром та Єгиптом, відповідає плану, який виклав чинний президент Америки Джо Байден у травні та який схвалила Рада безпеки ООН у червні.
"Ізраїль прийняв пропозицію про перехід. Тепер ХАМАС має зробити те саме. Як члени цієї ради, ми повинні говорити єдиним голосом, і ми повинні використовувати наші важелі, щоб змусити ХАМАС прийняти пропозицію про перехід", - заявила Томас-Грінфілд.
Джерела, знайомі з переговорами, повідомили, що досягненню угоди перешкоджають розбіжності з приводу майбутньої військової присутності Ізраїлю в Газі, а також звільнення палестинських ув'язнених. Цю вимогу Ізраїль висунув після того, як ХАМАС прийняв пропозицію Байдена у травні.
"Це вирішальний момент для переговорів про припинення вогню і для регіону, тому кожен член цієї ради повинен надсилати чіткі сигнали іншим суб'єктам у регіоні, щоб уникати дій, які можуть віддалити нас від завершення цієї угоди", - резюмувала Томас-Грінфілд.
Війна на Близькому Сході
Reurets зазначило, що конфлікт у Газі поставив у напругу весь регіон Близького Сходу, спровокувавши багатомісячні прикордонні сутички між Ізраїлем і підтримуваним Іраном ліванським рухом «Хезболла», а також створив загрози масштабнішої ескалації із залученням великих держав.
Іран також пообіцяв помститися за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані 31 липня, в якому він звинуватив Ізраїль. Ізраїль зі свого боку не підтвердив і не спростував своєї причетності до вбивства.
Поточна війна в Газі почалася 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС увірвалися в ізраїльські поселення, убивши приблизно 1200 осіб і захопивши приблизно 250 заручників, згідно з ізраїльськими підрахунками.
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