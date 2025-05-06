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Угода про надра: у Трампа заявили, що планують використати її для впливу на РФ

Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США планують використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію. Зокрема, у процесі переговорів про припинення вогню.

Про це заявив глава американського Мінфіну Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на конференції в інституті Мілкена у Каліфорнії.

Посадовець зазначив, що угода про надра з самого початку є ідеєю самого Дональда Трампа.

"Він (президент США Дональд Трамп - ред.) вважає, що угода принесе кілька результатів. По-перше, це дало б йому більше важелів впливу на російське керівництво, коли настане час звернутися до них. Угода має показати Росії, що США нікуди не підуть з України", - сказав Бессент.

Другим фактором він назвав посилення економічної співпраці та інвестиційних зв’язків між Україною та США. Міністр фінансів підкреслив, що підписана угода є "історичною".

"50 на 50, порівну. Це не угода, яку пропонує Китай своїм партнерам - "підпишіть, а ми заберемо усі ваші корисні копалини". Сенс цієї угоди - економічне партнерство, інвестиції та гарантії безпеки", - резюмував посадовець.

Угода про надра

Нагадаємо, в ніч на 1 травня стало відомо, що Україна і Сполучені Штати уклали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відновлення, а також про співпрацю у сфері критично важливих корисних копалин. Документ охоплює 57 найменувань мінералів.

Уже 2 травня представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін схвалив законопроєкт, який необхідний для запуску спільного зі США інвестиційного фонду. Незабаром законопроєкт про ратифікацію має ухвалити Верховна Рада. Згідно з джерелами РБК-Україна, це відбудеться 8 травня.

Детальніше про те, що Україна пообіцяла США в угоді про надра, а також, як буде працювати Фонд відновлення - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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