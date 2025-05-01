Угода про надра підписана - що далі? В Мінекономіки пояснили наступні етапи

Україна та США підписали угоду про надра 30 квітня. Але самим підписанням все не обмежється.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки Тараса Качки.

За його словами, ця угода потребує згоди Верховної Ради і це записано у тексті документа.

"Очевидно, що ми почнемо консультації з парламентом, представимо її максимально прозоро", - сказав він.

За словами заступника міністра, уУгода унікальна і було багато "страшилок" в медіа".

"Після ратифікації угоди почнеться створення самого фонду і тоді почнеться робота над здійсненням інвестицій", - зазначив Качка.