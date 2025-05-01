Соглашение о недрах подписано - что дальше? В Минэкономики объяснили следующие этапы

Украина и США подписали соглашение о недрах 30 апреля. Но одним подписанием все не ограничится.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики Тараса Качки.

По его словам, это соглашение требует согласия Верховной Рады и это записано в тексте документа.

"Очевидно, что мы начнем консультации с парламентом, представим его максимально прозрачно", - сказал он.

По словам замминистра, соглашение уникально и было много "страшилок" в медиа".

"После ратификации соглашения начнется создание самого фонда и тогда начнется работа над осуществлением инвестиций", - отметил Качка.