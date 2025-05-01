Соглашение о недрах подписано - что дальше? В Минэкономики объяснили следующие этапы
Украина и США подписали соглашение о недрах 30 апреля. Но одним подписанием все не ограничится.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики Тараса Качки.
По его словам, это соглашение требует согласия Верховной Рады и это записано в тексте документа.
"Очевидно, что мы начнем консультации с парламентом, представим его максимально прозрачно", - сказал он.
По словам замминистра, соглашение уникально и было много "страшилок" в медиа".
"После ратификации соглашения начнется создание самого фонда и тогда начнется работа над осуществлением инвестиций", - отметил Качка.
Подписание соглашения между США и Украиной
Украина и США подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, так называемое "соглашение о недрах". Свои подписи в документе поставили первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент.
1 мая президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал соглашение о недрах после того, как его подписали Украина и США . Он считает, что США получат больше, чем вложат.
В рамках соглашения США получат доступ к украинским ресурсам, однако контроль над ними будет оставаться за Украиной.
Также будет создан совместный Инвестиционный фонд для восстановления Украины. Руководство им США и Украина поделят поровну: 50/50, без предоставления одной из сторон преимущества в голосовании.
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