Угода про корисні копалини наразі не обговорюється, - Бессент

Зазначимо, що в п'ятницю між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом відбулася зустріч. Під час спілкування з журналістами, між лідерами виникла перепалка через різне бачення ситуації війни в Україні. Після, церемонія підписання угоди була скасована, а глава української держави покинув Білий дім.

"Я не знаю, про що думав президент Зеленський. У понеділок у нас був президент Франції Еммануель Макрон - чудова зустріч. У четвер у нас був прем'єр-міністр (Британії - ред.) Кір Стармер - фантастична зустріч. Усі вони підтримали хід мирної угоди. Усе, що потрібно було зробити Зеленському - це прийти і підписати цю економічну угоду, тим самим ще раз підтвердивши цілковиту єдність між українським і американським народами. Але він вирішив зруйнувати все це", - заявив Бессент.

На уточнювальне запитання, чи залишається угода на порядку денному, чи обговорюється вона зараз, міністр фінансів США відповів: "Наразі ні".

CNN нагадує, що після бурхливої зустрічі в п'ятницю Трамп написав у своїй соцмережі, що Зеленський може повернутися в Білий дім, "коли буде готовий до миру".

Продовжуючи свою промову, Бессент сказав, що "нам потрібно зрозуміти", чи хоче президент України рухатися далі.

"Який сенс в економічній угоді, яка стане недійсною, якщо він захоче, щоб бойові дії тривали? Президент Трамп хоче мирної угоди", - додав міністр.