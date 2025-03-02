RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Сделка о полезных ископаемых в настоящее время не обсуждается, - Бессент

Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Инвестиционная сделка по обеспечению доступа к редкоземельным минералам Украины в настоящее время не обсуждается. Она должна была быть подписана, однако президент Украины Владимир Зеленский якобы решил все разрушить.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отметим, что в пятницу между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом прошла встреча. Во время общения с журналистами, между лидерами возникла перепалка из-за разного видения ситуации войны в Украине. После, церемония подписания сделки была отменена, а глава украинского государства покинул Белый дом.

"Я не знаю, о чем думал президент Зеленский. В понедельник у нас был президент Франции Эммануэль Макрон - отличная встреча. В четверг у нас был премьер-министр (Британии - ред.) Кир Стармер - фантастическая встреча. Все они поддержали ход мирного соглашения. Все, что нужно было сделать Зеленскому - это прийти и подписать это экономическое соглашение, тем самым еще раз подтвердив полное единство между украинским и американским народами. Но он решил разрушить все это", - заявил Бессент.

На уточняющий вопрос, остается ли сделка на повестке дня, обсуждается ли она сейчас, министр финансов США ответил: "В настоящее время нет".

CNN напоминает, что после бурной встречи в пятницу Трамп написал в своей соцсети, что Зеленский может вернутся в Белый дом, "когда будет готов к миру".

Продолжая свою речь, Бессент сказал, что "нам нужно понять", хочет ли президент Украины двигаться дальше.

"Какой смысл в экономическом соглашении, которое станет недействительным, если он захочет, чтобы боевые действия продолжались? Президент Трамп хочет мирного соглашения", - добавил министр.

Напомним, вчера советник по нацбезопасности президента США Майк Волц заявил, что после ссоры между Трампом и Зеленским, американская сторона единогласно решила прекратить переговоры с украинским лидером. Администрация Трампа подписчиков, что дальнейшее взаимодействие будет откатываться только назад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРедкоземельные металлы в УкраинеВойна в Украине