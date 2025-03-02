Сделка о полезных ископаемых в настоящее время не обсуждается, - Бессент

Отметим, что в пятницу между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом прошла встреча. Во время общения с журналистами, между лидерами возникла перепалка из-за разного видения ситуации войны в Украине. После, церемония подписания сделки была отменена, а глава украинского государства покинул Белый дом.

"Я не знаю, о чем думал президент Зеленский. В понедельник у нас был президент Франции Эммануэль Макрон - отличная встреча. В четверг у нас был премьер-министр (Британии - ред.) Кир Стармер - фантастическая встреча. Все они поддержали ход мирного соглашения. Все, что нужно было сделать Зеленскому - это прийти и подписать это экономическое соглашение, тем самым еще раз подтвердив полное единство между украинским и американским народами. Но он решил разрушить все это", - заявил Бессент.

На уточняющий вопрос, остается ли сделка на повестке дня, обсуждается ли она сейчас, министр финансов США ответил: "В настоящее время нет".

CNN напоминает, что после бурной встречи в пятницу Трамп написал в своей соцсети, что Зеленский может вернутся в Белый дом, "когда будет готов к миру".

Продолжая свою речь, Бессент сказал, что "нам нужно понять", хочет ли президент Украины двигаться дальше.

"Какой смысл в экономическом соглашении, которое станет недействительным, если он захочет, чтобы боевые действия продолжались? Президент Трамп хочет мирного соглашения", - добавил министр.