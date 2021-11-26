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В УГО назвали провокацией инцидент с журналистами после пресс-марафона Зеленского

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Пятница 26 ноября 2021 21:12
В УГО назвали провокацией инцидент с журналистами после пресс-марафона Зеленского Фото: В УГО назвали провокацией инцидент с журналистами после пресс-марафона Зеленского (facebook.com/udoukyiv)
Автор: Валерия Полищук

Управление государственной охраны Украины назвало провокацией инцидент с журналистами после пресс-марафона президента Владимира Зеленского. В частности, о нападении на одного из журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УГО.

В ведомстве отметили, что во время отъезда Зеленского после пресс-марафона случился инцидент с журналистами, которые не попали на событие, митингующими и военнослужащими УГО Украины.

"Действия представителей СМИ имели откровенные признаки провокационного характера с толкотней, несоблюдением законных требований военнослужащих, ненормативной лексикой и личными оскорблениями", - говорится в сообщении.

В УГО подчеркнули, что военнослужащие действовали в соответствии со своими правами и обязанностями, обеспечивая необходимый уровень безопасности главы государства.

"Распространенная отдельными СМИ манипуляционная информация о том, что охрана якобы применила физическую силу к журналистам, являются откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что основными принципами осуществления государственной охраны являются законность, непрерывность и уважение к гражданам.

"Хотим подчеркнуть, что Управление государственной охраны Украины с большим уважением относится к профессиональной деятельности журналистов, но такие действия и провокационное поведение препятствуют выполнению служебных обязанностей военнослужащих УГО Украины, а также унижают их честь и достоинство", - говорится в сообщении.

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