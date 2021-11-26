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В УДО назвали провокацією інцидент з журналістами після прес-марафону Зеленського

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П'ятниця 26 листопада 2021 21:12
В УДО назвали провокацією інцидент з журналістами після прес-марафону Зеленського Фото: В УДО назвали провокацією інцидент з журналістами після прес-марафону Зеленського (facebook.com/udoukyiv)
Автор: Валерія Поліщук

Управління державної охорони України назвало провокацією інцидент з журналістами після прес-марафону президента Володимира Зеленського. Зокрема, про напад на одного з журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу УДО.

У відомстві зазначили, що під час від’їзду Зеленського після прес-марафону трапився інцидент з журналістами, які не потрапили на подію, мітингуючими та військовослужбовцями УДО України.

"Дії представників ЗМІ мали відверті ознаки провокативного характеру зі штовханиною, недотриманням законних вимог військовослужбовців, ненормативною лексикою та особистими образами", - йдеться у повідомлені.

В УДО підкреслили, що військовослужбовці діяли відповідно до своїх прав та обов'язків, забезпечуючи необхідний рівень безпеки голови держави.

"Поширена окремими ЗМІ маніпулятивна інформація про те, що охорона нібито застосувала фізичну силу до журналістів, є відвертою брехнею та містить ознаки спланованої інформаційної провокації", - йдеться у повідомлені.

Крім того, у відомстві додали, що основними принципами здійснення державної охорони є законність, безперервність та повага до громадян.

"Хочемо наголосити, що Управління державної охорони України з великою повагою ставиться до професійної діяльності журналістів, але такі дії та провокативна поведінка перешкоджають виконанню службових обов’язків військовослужбовців УДО України, а також принижують їх честь і гідність", - йдеться у повідомлені.

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