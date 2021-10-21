Угля на государственных ТЭС осталось на считанные дни, - эксперт

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко в эфире "Украина24".

"Сегодня у нас на складах около 600 тыс. тонн угля. Практически "Центрэнерго" находится на нулевой отметке, а это 23 блока. Не забывайте. Поэтому проблему с углем нужно решать", - заявил эксперт.

Он добавил, что повышенная нагрузка этой зимой ляжет на частные ТЭС и государственные АЭС.

Омельченко скептически оценил заявления Минэнерго и "Энергоатома" о готовности АЭС работать 14 из 15 блоков в течение всей зимы.

"Еще такого я не помню, чтобы у нас 15 блоков или 14 работали полный зимний период. По разным причинам. Во-первых, нужно перезагружать новое топливо там, останавливать блоки. По разным расчетам, в феврале надо 3 блока перегружать новым топливом. Затем определенные ремонтные работы", - добавил эксперт.