ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Вугілля на державних ТЕС залишилось на лічені дні, - експерт

Новость на русском →
Київ, Четвер 21 жовтня 2021 16:43
Вугілля на державних ТЕС залишилось на лічені дні, - експерт Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Запасів вугілля на складах державних ТЕС компанії "Центренерго" залишилося на лічені дні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка в ефірі "Україна24".

"Сьогодні у нас на складах близько 600 тис. тонн вугілля. Практично "Центренерго" знаходиться на нульовій позначці, а це 23 блоки. Не забувайте. Тому проблему з вугіллям потрібно вирішувати", - заявив експерт.

Він додав, що підвищене навантаження цієї зими ляже на приватні ТЕС та державні АЕС.

Омельченко скептично оцінив заяви Міненерго і "Енергоатома" про готовність АЕС працювати 14 з 15 блоків упродовж всієї зими.

"Ще такого я не пам’ятаю, щоб у нас 15 блоків чи 14 працювали повний зимовий період. По різним причинам. По-перше, потрібно перезавантажувати нове паливо там, зупиняти блоки. По різним розрахункам, у лютому місяці треба 3 блоки перевантажувати новим паливом. Потім певні ремонтні роботи", - додав експерт.

Нагадаємо, половина енергоблоків державної "Центренерго" досі не працюють через дефіцит вугілля.

За даними Міністерства енергетики, станом на 21 жовтня вугілля на державних ТЕС залишилося на 4-7 днів роботи.

13 жовтня приватна компанія ДТЕК екстрено поставила на "Центренерго" 37,5 тис. тонн вугілля для недопущення зупинки державних ТЕС.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС
NEWS
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
DAILY
Вакцинуйся або плати. Що відбувається на вокзалах Києва після початку локдауну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Вакцинуйся або плати. Що відбувається на вокзалах Києва після початку локдауну