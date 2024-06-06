Углава служить Україні 10 років бездоганно, - Сакварелідзе

Першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву було відсторонено від виконання обов’язків на два місяці через те, що з’явились нібито докази його причетності до зливу даних. Якби Гізо Углава за 10 років роботи в НАБУ справді хотів би бути до чогось причетним, він би давно це зробив так, щоб ніхто про це ніколи не дізнався.

"Якби Гізо Углава за 10 років роботи в НАБУ справді хотів би бути до чогось причетним, він би давно це зробив так, щоб ніхто про це ніколи не дізнався. Але Углава служить цій країні 10 років бездоганно", - заявив Сакварелідзе.

На його думку, історія про витік інформації з НАБУ роздута, насамперед, медійно, і нічого спільного з об'єктивною реальністю вона не має.

Сакварелідзе не вірить у те, що Углава, якби справді хотів комусь зливати інформацію, створив би чат з об'єктом кримінальної справи у Telegram.



"Це смішно", - сказав колишній заступник Генпрокурора і додав, що суто процесуально не бачить жодних обґрунтованих претензій до Углави, а мета його дискредитації полягає у тому, аби прибрати його.



Також Сакварелідзе виключає версію про те, що до переслідування Углави причетний Офіс президента. На його думку, в результаті скандалу може бути розвалено все Бюро.



"А якщо буде посіяна недовіра до керівників правоохоронних органів, які довгі роки співпрацювали з міжнародними та громадськими організаціями, розпочнеться хаос", - впевнений він.