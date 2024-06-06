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Углава служит Украине 10 лет безупречно, - Сакварелидзе

Четверг 06 июня 2024 13:45
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Углава служит Украине 10 лет безупречно, - Сакварелидзе Фото: НАБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава был отстранен от исполнения обязанностей на два месяца из-за того, что появились якобы доказательства его причастности к сливу данных. Если бы Гизо Углава за 10 лет работы в НАБУ действительно хотел быть к чему-то причастным, он бы давно это сделал так, чтобы никто об этом никогда не узнал.

Об этом заявил бывший первый заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf.

"Если бы Гизо Углава за 10 лет работы в НАБУ действительно хотел быть к чему-то причастным, он бы давно это сделал так, чтобы никто об этом никогда не узнал. Но Углава служит этой стране 10 лет безупречно", - заявил Сакварелидзе.

По его мнению, история об утечке информации из НАБУ раздута прежде всего медийно, и ничего общего с объективной реальностью она не имеет.

Сакварелидзе не верит в то, что Углава, если бы действительно хотел кому-то сливать информацию, создал чат с объектом уголовного дела в Telegram.

"Это смешно", - сказал бывший заместитель Генпрокурора и добавил, что чисто процессуально не видит никаких обоснованных претензий к Углаве, а цель его дискредитации состоит в том, чтобы убрать его.

Также Сакварелидзе исключает версию, что к преследованию Углавы причастен Офис президента. По его мнению, в результате скандала может быть развалено все Бюро.

"А если будет посеяно недоверие к руководителям правоохранительных органов, долгие годы сотрудничавшим с международными и общественными организациями, начнется хаос", - уверен он.

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