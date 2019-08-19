В Уганде взорвался топливный танкер, есть погибшие

В западной части Уганды произошел взрыв топливного танкера, в результате чего погибли 20 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Полиция сообщила, что взрыв произошел в западном районе Рубуризи в воскресенье, 18 августа. Более 20 человек загорелись в результате взрыва, десятки получили ранения.

Танкер направлялся из Кении в Демократическую Республику Конго. Как сообщается, топливный танкер попал в аварию после того, как его водитель потерял контроль над управлением и столкнулся со стационарным транспортным средством, которое вызвало пожар.

"Помимо горящих магазинов, киосков и рынка, в огне также были сожжены две машины", - заявил военный представитель полиции в округе Мартиал Тумусиме.

Он сказал, что раненые были доставлены в близлежащие больницы, а тела были доставлены в морг.

Напомним, 23 июля стало известно, что возле мавританского порта Нуадибу затонул океанский украинский траулер "Иван Голубец" IMO 8859782, на котором за несколько дней до этого бушевал пожар. Судно лежит на океанском шельфе у побережья Мавритании на глубине 35 метров. Достоверно известно о гибели двоих моряков.