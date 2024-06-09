UFC підтвердив повернення Макгрегора в октагон яскравим промо: відео
Скандальний ірландець Конор Макгрегор зустрінеться з американським бійцем Майклом Чендлером наприкінці червня під егідою Ultimate Fighting Championship (UFC).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал чемпіонату.
Бій Макгрегор – Чендлер призначений на 29 червня. Поєдинок відбудеться в рамках UFC 303. Захід прийме Лас-Вегас під час Міжнародного бійцівського тижня.
Абсолютний бійцівський чемпіонат спростував чутки навколо зриву бою. Додаткові спекуляції викликало скасування прес-конференції Макгрегора на початку літа. UFC нібито навіть запропонувала ветерану Алексу Волкановскі замінити ірландського бійця.
Макгрегор востаннє виходив в октагон влітку 2021-го. Два його останні поєдинки під егідою UFC – проти американця Дастіна Пор'є – завершилися поразками технічним нокаутом. У другому бою ірландець ще й зламав ногу.
Хто такий Конор Макгрегор
Уродженець передмістя Дубліна, займався футболом і бойовими мистецтвами. Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі, пробувався у профі-боксі.
Професіональну кар'єру в змішаних єдиноборствах розпочав у 2008 році. Провів 28 поєдинків в октагоні, в яких здобув 22 перемоги. Вийшов на виставковий боксерський поєдинок проти Флойда Мейвезера в 2017 році. Заробив за бій орієнтовно 130 млн доларів.
Часто опиняється у різноманітних скандалах. Влітку торік був звинувачений у сексуальному насильстві під час фінальної серії НБА. Упродовж 2019 року двічі потрапив у подібні інциденти на батьківщині. У березні вийшов фільм "Придорожній заклад", де зіграв головну роль поруч із Джейком Джілленголом.
До слова, раніше зібрали підбірку спортивних серіалів за 2024 рік.
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