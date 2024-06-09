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UFC подтвердил возвращение Макгрегора в октагон ярким промо: видео

Лас-Вегас, Воскресенье 09 июня 2024 11:55
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UFC подтвердил возвращение Макгрегора в октагон ярким промо: видео Фото: Конор Макгрегор когда-то владел чемпионскими поясами (x.com/ChampRDS)
Автор: Антон Федорцив

Скандальный ирландец Конор Макгрегор встретится с американским бойцом Майклом Чендлером в конце июня под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал чемпионата.

Бой Макгрегор – Чендлер назначен на 29 июня. Поединок состоится в рамках UFC 303. Мероприятие примет Лас-Вегас во время Международной бойцовской недели.

Абсолютный бойцовский чемпионат опроверг слухи вокруг срыва боя. Дополнительные спекуляции вызвала отмена пресс-конференции Макгрегора в начале лета. UFC якобы даже предложила ветерану Алексу Волкановски заменить ирландского бойца.

Макгрегор последний раз выходил в октагон летом 2021-го. Два его последних поединка под эгидой UFC – против американца Дастина Порье – завершились поражениями техническим нокаутом. Во втором бою ирландец еще и сломал ногу.

Кто такой Конор Макгрегор

Уроженец пригорода Дублина, занимался футболом и боевыми искусствами. Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе, пробовался в профи-боксе.

Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2008 году. Провел 28 поединков в октагоне, в которых одержал 22 победы. Вышел на выставочный боксерский поединок против Флойда Мейвезера в 2017 году. Заработал за бой ориентировочно 130 млн долларов.

Часто оказывается в разнлизчных скандалах. Летом был обвинен в сексуальном насилии в ходе финальной серии НБА. В 2019 году дважды попал в подобные инциденты на родине. В марте вышел фильм "Придорожное заведение", где сыграл главную роль рядом с Джейком Джилленголом.

К слову, ранее собрали подборку спортивных сериалов за 2024 год.

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