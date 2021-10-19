В Уэльсе рассмотрят вопрос независимости от Британии

Новый орган, созданный министрами-лейбористами Уэльса, проанализирует возможные изменения в системе распределения властных полномочий между Кардиффом и Уэльсом.

Комиссия разработает варианты реформы "конституционных структур Британии, в которых Уэльс останется составляющей". Однако со-председатель комиссии Лаура Макаллистер отметила, что вопрос независимости тоже нельзя обойти вниманием и "рассматривать нужно все варианты".

Лейбористская партия Уэльса считает, что Уэльс должен оставаться в Соединенном Королевстве, но в своей избирательной программе обещала создание такого органа для "общенационального разговора" о будущем Уэльса.

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд считает, что будущее Соединенного Королевства было бы более определенным, если бы больше вопросов, касающихся Уэльса, решали на месте, а нации Британии были объединены добровольным