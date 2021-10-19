В Уельсі розглянуть питання незалежності від Британії

Новий орган, створений міністрами-лейбористами Уельсу, проаналізує можливі зміни в системі розподілу владних повноважень між Кардіффом і Уельсом.

Комісія розробить варіанти реформи "конституційних структур Британії, в яких Уельс залишиться складовою". Однак співголова Комісії Лаура Макаллістер зазначила, що питання незалежності теж не можна обійти увагою і "розглядати потрібно всі варіанти".

Лейбористська партія Уельсу вважає, що Уельс повинен залишатися в Сполученому Королівстві, але у своїй виборчій програмі обіцяла створення такого органу для "загальнонаціональної розмови" про майбутнє Уельсу.

Перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд вважає, що майбутнє Сполученого Королівства було б більш визначеним, якби більше питань, що стосуються Уельсу, вирішували на місці, а нації Британії були об'єднані добровільним