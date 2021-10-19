ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Уэльсе рассмотрят вопрос независимости от Британии

Новина українською →
Уэльс, Вторник 19 октября 2021 12:59
В Уэльсе рассмотрят вопрос независимости от Британии Фото: в Уэльсе заговорили о независимости от Британии (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Уэльсе заговорили о независимости от Британии. Соответствующий вариант развития событий среди прочих вариантов рассмотрит специальная комиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Новый орган, созданный министрами-лейбористами Уэльса, проанализирует возможные изменения в системе распределения властных полномочий между Кардиффом и Уэльсом.

Комиссия разработает варианты реформы "конституционных структур Британии, в которых Уэльс останется составляющей". Однако со-председатель комиссии Лаура Макаллистер отметила, что вопрос независимости тоже нельзя обойти вниманием и "рассматривать нужно все варианты".

Лейбористская партия Уэльса считает, что Уэльс должен оставаться в Соединенном Королевстве, но в своей избирательной программе обещала создание такого органа для "общенационального разговора" о будущем Уэльса.

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд считает, что будущее Соединенного Королевства было бы более определенным, если бы больше вопросов, касающихся Уэльса, решали на месте, а нации Британии были объединены добровольным

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
Вакцинальные рекорды и очереди за прививками: какая ситуация в "красной" зоне
Вакцинальные рекорды и очереди за прививками: какая ситуация в "красной" зоне
DAILY
Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине