Уэльс – Украина: УЕФА назначил топ-арбитра на финал плей-офф отбора в ЧМ-2022

45-летний эксцентричный рефери из Испании будет обслуживать матч валлийской и украинской национальных команд. О назначении Лаоса объявил Союз европейских футбольных ассоциаций.

Лаосу будут помогать его соотечественники. Роль лайнсменов исполнят Пау Себриан Дэвис и Роберто дель Паломар. Четвертый арбитр – Карлос дель Серро Гранде.

С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать Хуан Мартинес Мунуэра. Помогать ему будет Рикардо де Бургос.

Матч Уэльс – Украина состоится в Кардиффе 5 июня на арене "Кардифф Сити Стэдиум". Начало поединка в 19:00 по киевскому времени. Победитель пары поедет на ЧМ-2022 в Катаре.