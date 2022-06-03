Уельс – Україна: УЄФА призначив топ-арбітра на фінал плей-офф відбору до ЧС-2022

Збірні Уельсу та України у фіналі плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 розсудить бригада на чолі з Антоніо Матеу Лаосом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
45-річний ексцентричний рефері з Іспанії обслуговуватиме матч валлійської та української національних команд. Про призначення Лаоса оголосив Союз європейських футбольних асоціацій.
Лаосу допоможуть його співвітчизники. Роль лайнсменів виконають Пау Себріан Девіс і Роберто дель Паломар. Четвертий арбітр – Карлос дель Серро Гранде.
Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватиме Хуан Мартінес Мунуера. Допомагатиме йому Рікардо де Бургос.
Матч Уельс – Україна відбудеться в Кардіффі 5 червня на арені "Кардіфф Сіті Стедіум". Початок поєдинку о 19:00 за київським часом. Переможець пари поїде на ЧС-2022 у Катарі.
До слова, провідні букмекери визначили коефіцієнти на фінал плей-офф відбору до ЧС-2022 між Уельсом і Україною.
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