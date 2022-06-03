UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уехал и не вернется. Венедиктова рассказала о судьбе одного из фигурантов дела Медведчука

Фото: Тарас Козак и Виктор Медведчук (коллаж)
Автор: Сергей Пышкин

Одним из фигурантов дела Медведчука является бывший депутат партии "ОПЗЖ" Тарас Козак. Сейчас он скрывается за пределами Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

По мнению Венедиктовой, Козак уже не будет возвращаться в Украину по собственной воле.

"Он (Тарас Козак - ред.) как уехал в 2021 году, так и не возвращался в Украину. Думаю, что уже и не вернется, если не будет экстрадиции",- отметила Венедиктова.

По словам генерального прокурора, Украине придется привлекать Казака к ответственности в заочном порядке, однако пока нет информации о его местонахождении. Предположительно он скрывается в России.

"Если его нет в государстве, это не значит, что правосудие должно о нем забыть. Ни в коем случае. Надо двигаться в заочный способ, надо привлекать к ответственности и в зависимости от того, что скажет суд, будем смотреть", - добавила Венедиктова.

Отметим, что против Виктора Медведчука открыто 4 дела:

  • о государственной измене;
  • угольное дело;
  • дело о "трубе Медведчука";
  • и еще одно дело, подробности которого неизвестны.

Козак подозревается в покушении на разграбление национальных ценностей. Его и Медведчука обвиняют в том, что они незаконно добывали нефть и газ на шельфе Черного моря в районе временно оккупированного Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор МедведчукУкраинаГенеральная прокуратура Украины