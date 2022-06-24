UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЕФА запретил проводить международные матчи в Приднестровье

Фото: УЕФА не хочет рисковать проведением матчей в Приднестровье (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить международные матчи в непризнанном Приднестровье из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

В заявлении говорится, что в связи с масштабной военной эскалацией исполком УЕФА принял решение запретить матчи под своей эгидой в Приднестровье.

Таким образом, тираспольский "Шериф" должен предложить альтернативный стадион, который сможет принять матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и домашние игры в еврокубках в сезоне 2022/23.

Напомним, ранее из-за войны в Украине российским клубам запретили участвовать в международных турнирах. Кроме того, Россию отстранили от матчей на уровне сборных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФАПриднестровье