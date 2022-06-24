УЕФА запретил проводить международные матчи в Приднестровье

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить международные матчи в непризнанном Приднестровье из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации .

В заявлении говорится, что в связи с масштабной военной эскалацией исполком УЕФА принял решение запретить матчи под своей эгидой в Приднестровье.

Таким образом, тираспольский "Шериф" должен предложить альтернативный стадион, который сможет принять матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и домашние игры в еврокубках в сезоне 2022/23.