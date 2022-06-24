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УЄФА заборонив проводити міжнародні матчі в Придністров'ї

Фото: УЄФА не хоче ризикувати проведенням матчів у Придністров'ї (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонив проводити міжнародні матчі в невизнаному Придністров'ї через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

У заяві йдеться, що у зв'язку з масштабною військовою ескалацією виконком УЄФА прийняв рішення заборонити матчі під своєю егідою в Придністров'ї.

Таким чином, тираспольський "Шериф" повинен запропонувати альтернативний стадіон, який зможе прийняти матч першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і домашні ігри в єврокубках в сезоні 2022/23.

Нагадаємо, раніше через війну в Україні російським клубам заборонили брати участь у міжнародних турнірах. Крім того, Росію усунули від матчів на рівні збірних.

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