УЕФА запретил проводить международные матчи в Приднестровье
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить международные матчи в непризнанном Приднестровье из-за вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.
В заявлении говорится, что в связи с масштабной военной эскалацией исполком УЕФА принял решение запретить матчи под своей эгидой в Приднестровье.
Таким образом, тираспольский "Шериф" должен предложить альтернативный стадион, который сможет принять матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и домашние игры в еврокубках в сезоне 2022/23.
Напомним, ранее из-за войны в Украине российским клубам запретили участвовать в международных турнирах. Кроме того, Россию отстранили от матчей на уровне сборных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.