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УЕФА запретил проводить международные матчи в Приднестровье

Новина українською →
Ньон, Пятница 24 июня 2022 22:51
УЕФА запретил проводить международные матчи в Приднестровье Фото: УЕФА не хочет рисковать проведением матчей в Приднестровье (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить международные матчи в непризнанном Приднестровье из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

В заявлении говорится, что в связи с масштабной военной эскалацией исполком УЕФА принял решение запретить матчи под своей эгидой в Приднестровье.

Таким образом, тираспольский "Шериф" должен предложить альтернативный стадион, который сможет принять матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и домашние игры в еврокубках в сезоне 2022/23.

Напомним, ранее из-за войны в Украине российским клубам запретили участвовать в международных турнирах. Кроме того, Россию отстранили от матчей на уровне сборных.

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