УЄФА заборонив проводити міжнародні матчі в Придністров'ї

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонив проводити міжнародні матчі в невизнаному Придністров'ї через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації .

У заяві йдеться, що у зв'язку з масштабною військовою ескалацією виконком УЄФА прийняв рішення заборонити матчі під своєю егідою в Придністров'ї.

Таким чином, тираспольський "Шериф" повинен запропонувати альтернативний стадіон, який зможе прийняти матч першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і домашні ігри в єврокубках в сезоні 2022/23.