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УЕФА заплатит участникам Евро-2020 рекордные призовые

Новости » Спорт    22.12.2018 - 10:51
УЕФА заплатит участникам Евро-2020 рекордные призовые
Фото: Кубок и мяч Евро-2020 на арене в Бухаресте (twitter.com/UEFAEURO)

Сумма возрастет на 23 процента

УЕФА объявил сумму призовых, которую получат участники чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Общая сумма призовых за участие в финальной части составит 371 млн евро, что на 70 млн евро больше, чем на прошлом чемпионате Европы, который прошел во Франции в 2016 году.

Все 24 участника финальной части Евро-2020 получат как минимум по 9,25 млн евро. За победу в матче группового этапа можно будет заработать 1,5 млн евро, за ничью - 750 тысяч евро.

За выход в 1/8 финала УЕФА заплатит 2 млн евро, в 1/4 финала - по 3,25 млн евро, за попадание в полуфинал – по 5 млн евро. Чемпион Европы получит 10 млн евро, финалист - 7 млн евро.

Таким образом, победитель Евро-2020 в случае трех побед на групповом этапе в сумме может заработать 34 млн евро. На Евро-2016 эта сумма составляла 27 млн евро.

Напомним, в 2020 году чемпионат Европы впервые пройдет в 12 городах. Матчи турнира примут Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург. Полуфинал и финал чемпионата Европы состоятся в Лондоне.

Напомним, соперниками сборной Украины в отборочном турнире Евро-2020 стали команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

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