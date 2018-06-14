УЄФА закрив справу про фінансові порушення ПСЖ

Трансфери Неймара і Мбаппе не враховувалися

Слідча палата комітету з фінансового контролю клубів (CFCB) не виявила порушень правил фінансового фейр-плей і закрило справу стосовно французького клубу "Парі Сен-Жермен". Про це повідомляє прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

"Таке рішення було ухвалено після детального розгляду трансферних контрактів і аналізу відповідних рахунків. Угоди відповідають правилам ліцензування та фінансового фейр-плей", - йдеться в заяві.

Організація не перевіряла клубні рахунки за сезон 2017/18, в якому витрати клубу через покупок Неймара і оренди з опцією викупу Киліана Мбаппе перевищили 400 млн євро. Щоб уникнути санкцій, паризькому клубу буде необхідно під час цього літнього трансферного вікна продати гравців на 60 млн євро.

Крім того, було зазначено, що діяльність ПСЖ на трансферному ринку буде перебувати під ретельним наглядом організації.

"Фінансове вплив трансферної активності клубу з літа 2017 року до майбутнього трансферного вікна і дотримання вимог беззбитковості в 2018 році будуть залишатися під пильною увагою і будуть вивчені в найближчі тижні", - додає УЄФА.

ПСЖ не вперше стикається з переслідуванням з приводу фінансового фейр-плей. У 2014 році УЄФА оштрафував клуб на 60 млн євро і обмежив заявку на Лігу чемпіонів.