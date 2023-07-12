УЄФА задумав об'єднати дві заявки на проведення Євро-2032

Чемпіонат Європи 2032 року можуть прийняти відразу дві держави. Союз європейських футбольних асоціацій придумав план, щоб не обирати з двох претендентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica .

УЄФА готова об'єднати заявки на проведення турніру. На континентальну першість претендують Італія і Туреччина.

Хоч до чемпіонату Європи-2032 залишається 9 років, УЄФА цьогоріч повинен визначитися з господарем форуму. Наразі інтерес до проведення Євро проявили Італія і Туреччина. Функціонери запропонують обом країнам об'єднати зусилля в організації турніру.

Італія і Туреччина зможуть заявити по 6 стадіонів для Євро-2032. У разі реалізації задуму Стамбул прийме матч-відкриття, а фінальний поєдинок відбудеться на римському "Олімпіко". Вибір на користь Вічного міста пав через організаційні проблеми під час цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів на Олімпійському стадіоні Ататюрка.

Прийдешній чемпіонат Європи в 2024 році проведе Німеччина. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні. Форум приймуть 10 міст – Берлін, Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні та Штутгарт.