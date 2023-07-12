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УЕФА задумал объединить две заявки на проведение Евро-2032

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Ньон, Среда 12 июля 2023 11:59
УЕФА задумал объединить две заявки на проведение Евро-2032 Фото: "Стадио Олимпико" перед матчем "Ромы" (facebook.com/officialasroma)
Автор: Антон Федорцив

Чемпионат Европы 2032 года может принять сразу два государства. Союз европейских футбольных ассоциаций придумал план, чтобы не выбирать из двух претендентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

УЕФА готова объединить заявки на турнир. На континентальное первенство претендуют Италия и Турция.

Хотя до чемпионата Европы-2032 остается 9 лет, УЕФА должен определиться с хозяином форума. Интерес к проведению Евро проявили Италия и Турция. Функционеры предложат обеим странам объединить усилия по организации турнира.

Италия и Турция смогут заявить по 6 стадионов для Евро-2032. В случае реализации плана Стамбул примет матч-открытие, а финальный поединок состоится на римском "Олимпико". Выбор в пользу Вечного города пал из-за организационных проблем во время финала Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Грядущий чемпионат Европы в 2024 году проведет Германия. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборных. Форум примут 10 городов – Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

К слову, ранее рассказали об особенностях футбольных турниров на летних Олимпийских играх.

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