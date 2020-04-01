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УЕФА может возобновить еврокубки в июле или августе, - ZDF

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 14:57
УЕФА может возобновить еврокубки в июле или августе, - ZDF
Иллюстративное фото (uefa.com)

Предполагается, что в июне международные матчи будут приостановлены

Из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может возобновить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в июле или августе. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.

В частности, как сообщил в Twitter журналист ZDF Маркус Харм, еврокубковый сезон возобновится летом.

"УЕФА сдвигает Лигу чемпионов и Лигу Европы на июль / август. Все международные матчи в июне будут приостановлены и, вероятно, не будут проводиться до осени", - отметил он.

УЕФА может возобновить еврокубки в июле или августе, - ZDF

Отметим, сегодня УЕФА провела видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций-членов. Официальных результатов консультаций пока нет.

Напомним, ранее The Independent сообщало, что УЕФА рассматривает возможность проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы без болельщиков. При этом доминирующей остается точка зрения, что еврокубковые турниры должны быть доиграны в нынешнем сезоне до старта следующих розыгрышей.

Отметим, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) попросила футболистов согласиться на временное понижение зарплат из-за экономического кризиса и падения доходов, связанного с пандемией.

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