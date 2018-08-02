УЕФА увеличил срок дисквалификации экс-игроку сборной Франции Насри

Срок отстранения хавбека продлен на 1 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) увеличил срок дисквалификации бывшего полузащитника сборной Франции Самира Насри до 18 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Изначально Насри был отстранен на шесть месяцев за использование запрещенного метода терапии (переливание крови), однако инспектор организации по этике подал апелляцию с требованием увеличить срок дисквалификации до двух лет.

Решение было принято после консультаций со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Французским антидопинговым агентством.

Дисквалификация 31-летнего футболиста будет отсчитываться с 1 июля 2017 года. Насри сможет вернуться к тренировкам с любым клубом с 1 ноября 2018 года.

Насри известен по выступлениям за французский "Марсель", английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", испанскую "Севилью". Последним клубом француза был турецкий "Антальяспор", который расторг с ним контракт 31 января. В активе Насри 41 матч за сборную Франции, в которых он забил 5 мячей.