УЄФА збільшив термін дискваліфікації екс-гравцю збірної Франції Насрі

Термін відсторонення хавбека продовжений на 1 рік

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) збільшив термін дискваліфікації колишнього півзахисника збірної Франції Саміра Насрі до 18 місяців. Про це повідомляє прес-служба організації.

Спочатку Насрі був відсторонений на шість місяців за використання забороненого методу терапії (переливання крові), проте інспектор організації з етики подав апеляцію з вимогою збільшити термін дискваліфікації до двох років.

Рішення було прийнято після консультацій зі Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) та Французьким антидопінговим агентством.

Дискваліфікація 31-річного футболіста буде відраховуватися з 1 липня 2017 року. Насрі зможе повернутися до тренувань з будь-яким клубом з 1 листопада 2018 року.

Насрі відомий за виступами за французький "Марсель", англійські "Арсенал" і "Манчестер Сіті", іспанську "Севілью". Останнім клубом француза був турецький "Антальяспор", який розірвав з ним контракт 31 січня. В активі Насрі 41 матч за збірну Франції, в яких він забив 5 м'ячів.