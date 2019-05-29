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УЕФА утвердил политику проведения матчей с командами из Косово

Новости » Спорт    29.05.2019 - 22:55
УЕФА утвердил политику проведения матчей с командами из Косово

Ряд стран, включая Украину, не признают независимость страны

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в Баку утвердил политику проведения матчей в отношении стран, не признающих Косово. Об этом сообщается на сайте организации.

Организация обязала клубы и сборные из стран, которые не признают независимость Косово, проводить игры на территории этого государства. Команды, которые не могут принимать косовские клубы и сборную этой страны на своей территории, могут сделать запрос о проведении домашнего матча на нейтральном поле. При этом утвержденная политика не распространяется на клубы и сборные Сербии и Боснии и Герцеговины в целях безопасности.

Отметим, ряд стран, включая Украину, не признают независимость Косово.

Так, матч отборочного цикла на ЧМ-2018 между национальной командой Украины и Косово состоялся в Албании.

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