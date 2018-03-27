Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

УЄФА затвердив додаткові зміни в регламенті єврокубків

НовиниСпорт    27.03.2018 - 14:24
Фото: (twitter.com/UEFA)
Фото: (twitter.com/UEFA)

Вони набудуть чинності з сезону 2018/19

УЄФА вніс низку ключових змін в регламенти Ліги чемпіонів і Ліги Європи, які набудуть чинності з сезону 2018/19. Про це повідомляється на сайті організації.

Так, з наступного сезону в матчах плей-офф дозволена четверта заміна у додатковий час.

Виключно в фіналі Ліги чемпіонів, фінал Ліги Європи і матчі за Суперкубок УЄФА в заявку можна включити 23 гравця (а не 18, як в інших матчах). Таким чином, на лавці запасних зможуть перебувати 12 футболістів замість семи.

Що стосується дозаявки гравців по завершенні групових етапів єврокубків, клуб зможе заявити трьох нових гравців, які мають право виступати в єврокубках, без всяких обмежень.

Крім того, починаючи з сезону 2018/19 команда, яка виграла Лігу Європи (або раніше Кубок УЄФА) три рази поспіль або п'ять разів загалом, отримає право носити на рукаві нашивку багаторазового переможця. Єдиною командою, яка зможе носити її в наступному сезоні, буде "Севілья".

Також затверджено новий час проведення матчів. У Лізі чемпіонів матчі раунду плей-офф, групового етапу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фіналу будуть починатися о 23:00.

Разом з тим на груповому етапі по два матчі у вівторок і в середу будуть починатися о 20:55. В останньому турі всі матчі починатимуться одночасно. Адміністрація УЄФА може робити винятки з цих правил.

У Лізі Європи УЄФА матчі від групового етапу до 1/8 фіналу будуть починатися о 20:55 і 23:00. Як правило, обидва матчі однієї групи в останньому турі повинні починатися одночасно. Чвертьфінали, півфінали і фінал будуть починатися о 23:00. Адміністрація УЄФА може робити винятки з цих правил.

УЄФА планує змінити схему виплати призових в Лізі чемпіонів НСК "Олімпійський" закрили для підготовки до фіналу Ліги чемпіонів
Теги публікації: УЕФА, Ліга Європи, изменения, регламент, Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top