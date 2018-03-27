УЄФА затвердив додаткові зміни в регламенті єврокубків

Вони набудуть чинності з сезону 2018/19

УЄФА вніс низку ключових змін в регламенти Ліги чемпіонів і Ліги Європи, які набудуть чинності з сезону 2018/19. Про це повідомляється на сайті організації.

Так, з наступного сезону в матчах плей-офф дозволена четверта заміна у додатковий час.

Виключно в фіналі Ліги чемпіонів, фінал Ліги Європи і матчі за Суперкубок УЄФА в заявку можна включити 23 гравця (а не 18, як в інших матчах). Таким чином, на лавці запасних зможуть перебувати 12 футболістів замість семи.

Що стосується дозаявки гравців по завершенні групових етапів єврокубків, клуб зможе заявити трьох нових гравців, які мають право виступати в єврокубках, без всяких обмежень.

Крім того, починаючи з сезону 2018/19 команда, яка виграла Лігу Європи (або раніше Кубок УЄФА) три рази поспіль або п'ять разів загалом, отримає право носити на рукаві нашивку багаторазового переможця. Єдиною командою, яка зможе носити її в наступному сезоні, буде "Севілья".

The only team entitled to wear this badge next season would be @SevillaFC, who have won the competition five times (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).



Read more about the 2018/2019 updates https://t.co/9PjPXH6Ics — UEFA (@UEFA) March 27, 2018

Також затверджено новий час проведення матчів. У Лізі чемпіонів матчі раунду плей-офф, групового етапу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фіналу будуть починатися о 23:00.

Разом з тим на груповому етапі по два матчі у вівторок і в середу будуть починатися о 20:55. В останньому турі всі матчі починатимуться одночасно. Адміністрація УЄФА може робити винятки з цих правил.

У Лізі Європи УЄФА матчі від групового етапу до 1/8 фіналу будуть починатися о 20:55 і 23:00. Як правило, обидва матчі однієї групи в останньому турі повинні починатися одночасно. Чвертьфінали, півфінали і фінал будуть починатися о 23:00. Адміністрація УЄФА може робити винятки з цих правил.