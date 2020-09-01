УЕФА утвердил дату и место стартового матча "Динамо" в Лиге чемпионов

Матч между "Динамо" и "АЗ Алкмар" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов состоится 15 сентября в Киеве. Соответствующее решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщается на сайте киевской команды.

Встреча с голландским клубом будет состоять из одного матча, который проведут на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 20:00 по киевскому времени. Согласно требованиям карантина, на трибуны стадиона зрители допущены не будут.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" может провести матч Лиги чемпионов с АЗ на нейтральном поле из-за эпидемиологической ситуацией в столице Украины.

В случае выхода в плей-офф квалификации ЛЧ команда Мирчи Луческу сыграет с победителем пары бельгийского "Гента" и австрийского "Рапида".

В новом сезоне матчи третьего раунда квалификации будут состоять из одной встречи. Победитель сразу выходит в плей-офф, где возвращается классический формат двух поединков дома и на выезде. Их проведение запланировано на 22-23 сентября (первая игра) и 29-30 сентября (ответная).