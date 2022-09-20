UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЄФА ухвалив остаточне рішення щодо участі Білорусі в кваліфікації до Євро-2024

Фото: Збірна Білорусі таки зіграє у відборі до Євро-2024 (facebook.com/belarusff)
Автор: Антон Федорців

Збірна Білорусі візьме участь в організованому Союзом європейських футбольних асоціацій жеребкуванні кваліфікаційного турніру перед чемпіонатом Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Функціонери оприлюднили формат жеребкування відбору до Євро-2024. У списку команд опинилася і збірна Білорусі. Раніше існувала ймовірність відсторонення команди слідом за збірною держави-агресора – Росії.

Проте, в УЄФА вирішили допустити білоруську збірну до кваліфікації. Натомість "білі крила" вирішила розвести зі збірною України під час жеребкування. Тим часом російська збірна до списку запрошених не потрапила та пропустить після ЧС-2022 і наступний чемпіонат Європи.

Жеребкування кваліфікації до Євро-2024 заплановане на 9 жовтня. УЄФА розподілить європейські збірні в 10 відбіркових груп. На чемпіонат Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Раніше організація відсторонила всі російські команди від міжнародних турнірів. Зокрема, збірна Росії пропустила сезон 2022/23 Ліги націй, а тамтешні клуби не грають у єврокубках із весни 2022-го.

До слова, президент УАФ Павелко анонсував відсторонення збірної Росії від Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниУЕФА