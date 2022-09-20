УЄФА ухвалив остаточне рішення щодо участі Білорусі в кваліфікації до Євро-2024

Функціонери оприлюднили формат жеребкування відбору до Євро-2024. У списку команд опинилася і збірна Білорусі. Раніше існувала ймовірність відсторонення команди слідом за збірною держави-агресора – Росії.

Проте, в УЄФА вирішили допустити білоруську збірну до кваліфікації. Натомість "білі крила" вирішила розвести зі збірною України під час жеребкування. Тим часом російська збірна до списку запрошених не потрапила та пропустить після ЧС-2022 і наступний чемпіонат Європи.

Жеребкування кваліфікації до Євро-2024 заплановане на 9 жовтня. УЄФА розподілить європейські збірні в 10 відбіркових груп. На чемпіонат Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Раніше організація відсторонила всі російські команди від міжнародних турнірів. Зокрема, збірна Росії пропустила сезон 2022/23 Ліги націй, а тамтешні клуби не грають у єврокубках із весни 2022-го.