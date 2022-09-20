УЕФА принял окончательное решение по участию Беларуси в квалификации к Евро-2024

Сборная Беларуси примет участие в организованной Союзом европейских футбольных ассоциаций жеребьевке квалификационного турнира перед чемпионатом Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Функционеры обнародовали формат жеребьевки отбора к Евро-2024. В списке команд оказалась и сборная Беларуси. Ранее существовала вероятность отстранения команды вслед за сборной государства-агрессора – России.

Однако в УЕФА решили допустить белорусскую сборную к квалификации. "Белые крылья" решила развести со сборной Украины во время жеребьевки. Тем временем, российская сборная в список приглашенных не попала и пропустит после ЧМ-2022 и следующий чемпионат Европы.

Жеребьевка квалификации к Евро-2024 запланирована на 9 октября. УЕФА распределит европейские сборные в 10 отборочных групп. На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Ранее организация отстранила все российские команды от международных турниров. В частности, сборная России пропустила сезон 2022/23 Лиги наций, а тамошние клубы не играют в еврокубках с весны 2022-го.