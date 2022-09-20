УЕФА принял окончательное решение по участию Беларуси в квалификации к Евро-2024
Сборная Беларуси примет участие в организованной Союзом европейских футбольных ассоциаций жеребьевке квалификационного турнира перед чемпионатом Европы 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Функционеры обнародовали формат жеребьевки отбора к Евро-2024. В списке команд оказалась и сборная Беларуси. Ранее существовала вероятность отстранения команды вслед за сборной государства-агрессора – России.
Однако в УЕФА решили допустить белорусскую сборную к квалификации. "Белые крылья" решила развести со сборной Украины во время жеребьевки. Тем временем, российская сборная в список приглашенных не попала и пропустит после ЧМ-2022 и следующий чемпионат Европы.
Жеребьевка квалификации к Евро-2024 запланирована на 9 октября. УЕФА распределит европейские сборные в 10 отборочных групп. На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
Ранее организация отстранила все российские команды от международных турниров. В частности, сборная России пропустила сезон 2022/23 Лиги наций, а тамошние клубы не играют в еврокубках с весны 2022-го.
К слову, президент УАФ Павелко анонсировал отстранение сборной России от Евро-2024.
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