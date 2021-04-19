УЕФА из-за Суперлиги реформирует Лигу чемпионов, - DW

Сообщается, что сегодня утром на заседании исполкома УЕФА подтвердили, что с 2024 года Лига чемпионов будет иметь новый формат. В частности, больше не будет группового этапа, команды будут соревноваться в лиге по швейцарской модели. Также число участников увеличится с 32 до 36.

В раунд плей-офф выйдут 8 лучших команд лиги, а остальные участники следующего этапа будут определятся в новом стыковом раунде. В обновленной Лиге чемпионов всем участникам будут гарантированы минимум 10 игр, что значительно увеличит доходы команд.

В турнире не будут участвовать 12 грандов, которые объявили о создании Европейской Суперлиги.