УЕФА реформировал календарь Лиги чемпионов: что изменилось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

УЕФА отказался от матчей группового этапа в конце осени и в первый месяц зимы. В этом году основная сетка соревнований продлится с 6 сентября по 2 ноября.

Лига чемпионов 2022/23 возьмет старт 24 июня с предварительного квалификационного раунда. Эстонская "Левадия" на этом этапе встретится с исландским "Викингуром", а сан-маринская "Ла Фиорита" – с андоррским "Интер Эскальдесом". Победители обоих матчей сразятся за путевку в 1-й раунд квалификации.

Даты Лиги чемпионов 2022/23:

1-й квалификационный раунд – 5-6 июля и 12-13 июля

2-й квалификационный раунд – 19-20 июля и 26-27 июля

3-й квалификационный раунд – 2-3 августа и 9 августа

плей-офф квалификации – 16-17 августа и 23-24 августа

1-й тур группового этапа – 6-7 сентября

2-й тур группового этапа – 13-14 сентября

3-й тур группового этапа – 4-5 октября

4-й тур группового этапа – 11-12 октября

5-й тур группового этапа – 25-26 октября

6-й тур группового этапа – 1-2 ноября

В свою очередь плей-офф турнира календарных изменений не претерпел и традиционно состоится в феврале-мае следующего года. Изменения в календаре группового этапа Лиги чемпионов связаны с ЧМ-2022 – Мундиаль в Катаре пройдет 21 ноября-18 декабря.